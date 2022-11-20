Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина2170 мм
- Длина2010 мм
- Материалдерево, сосна
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Рок желтый
Подстолье Кобе Д двойное
Люстра Odeon Light Kuvia
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Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый
Кресло поворотное BELLA, велюр, серый
Кресло Хайфон, светло-бежевый