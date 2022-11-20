Характеристики товара
Описание
Что может быть лучше, чем приветствовать вашего малыша в этом мире, чем наша кровать-корзина Вальдивия? Эксклюзивный дизайн с заботой о планете. Он изготовлен из прочного устойчивого бука и включает в себя матрас с чехлом.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Матрас в комплекте: Да
Размер матраса: 390 x 720
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина800 мм
- Длина460 мм
- Глубина800 мм
- Материалткань, бук, МДФ, кожа, полиэстер
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИспания