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Кровать Вена

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2700 мм
  • Ширина1800 мм
  • Длина2480 мм
  • Материалметалл, фанера, ткань, дерево

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