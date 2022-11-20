Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1640 мм
- Ширина1860 мм
- Длина2120 мм
- ОбивкаМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.63 м3
- Вес упаковки142 кг
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Накладной светильник Астери
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