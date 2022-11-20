Товар в корзине. Перейти
Кровать Вендел двуспальная с изножьем - фото 1

Кровать Вендел двуспальная с изножьем

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Николет, беленый дуб
Стул Николет, беленый дуб
Следующий Комплект VT-113 из 2 столиков
Стул Николет, беленый дуб

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1640 мм
  • Ширина1860 мм
  • Длина2120 мм
  • ОбивкаМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки142 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18

Накладной светильник АстериНастоящее фото товара Накладной светильник Астери, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена
12

Накладной светильник Астери

Настоящее фото товара Трибуна №1, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
12

Трибуна №1

Стул Flower, серыйНастоящее фото товара Стул Flower, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 450
Оптовая цена
13

Стул Flower, серый

В наличии 114 шт.
Стул Матео велюр серыйНастоящее фото товара Стул Матео велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49059
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Матео велюр серый

В наличии 38 шт.
Стул BronteНастоящее фото товара Стул Bronte, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
15

Стул Bronte

Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой

В наличии 20 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди