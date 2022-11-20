Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина900 мм
- Длина2000/1900 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяна выбор
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
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Кровать SleepBox Velvet Blue
Кровать SleepBox Velvet Turquoise
Кровать SleepBox Velvet Brown
Кровать Виктория
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Кровать куб Магера
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