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Кроватка-домик Авеньён - фото 1

Кроватка-домик Авеньён

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Характеристики товара

Описание

Длина: 166 см

Ширина: 87 см

Высота: 174 см

Материал: массив березы

Особенности:

- прочный каркас;

- изготовлена из натуральных материалов;

- основание ложа: реечное дно;

- высокие "манежные" бортики;

- вход справа или слева (адаптивная конструкция!);

- "труба" 4 варианта расположения (адаптивная конструкция!);

- безопасное лако-красочное покрытие с эффектом "глазурь";

- возможна комплектация выкатными ящиками (для игрушек и белья);

- поставляется в разобранном виде (2 упаковки);


Габариты упаковки
Кровать-домик "Авеньён": 1660х270х170 мм - 21 кг
Реечное дно: 810х190х100 мм - 5кг
Комплект ящиков: 820х210х150 мм - 8 кг + 810х760х10 мм - 1 кг

(1 упаковка) - Кровать домик
(1 упаковка) - Реечное дно
(1 упаковка) - Комплект ящиков
(1 упаковка) - Дно ящиков

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