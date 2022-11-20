Характеристики товара
Описание
Длина: 166 см
Ширина: 87 см
Высота: 174 см
Материал: массив березы
Особенности:
- прочный каркас;
- изготовлена из натуральных материалов;
- основание ложа: реечное дно;
- высокие "манежные" бортики;
- вход справа или слева (адаптивная конструкция!);
- "труба" 4 варианта расположения (адаптивная конструкция!);
- безопасное лако-красочное покрытие с эффектом "глазурь";
- возможна комплектация выкатными ящиками (для игрушек и белья);
- поставляется в разобранном виде (2 упаковки);