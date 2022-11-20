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Кроватка-домик Ницца - фото 1

Кроватка-домик Ницца

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Кроватка-домик Авеньён

Характеристики товара

Описание

Длина: 166 см

Ширина: 87 см

Высота: 174 см

Материал: массив березы

Особенности:

- прочный каркас;

- изготовлена из натуральных материалов;

- основание ложа: реечное дно;

- высокие "манежные" бортики;

- вход справа или слева (адаптивная конструкция!);

- "труба" 4 варианта расположения (адаптивная конструкция!);

- безопасное лако-красочное покрытие с эффектом "глазурь";

- возможна комплектация выкатными ящиками (для игрушек и белья);

- поставляется в разобранном виде (2 упаковки);

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