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Кроватка-трансформер Smart Natural

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Кроватка-трансформер Smart White
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Кроватка-трансформер Smart White

Характеристики товара

Описание

Кроватка-трансформер SMART обеспечит вашего малыша удобным спальным местом от рождения и до 6 лет. А современный стильный дизайн кроватки будет актуален еще долгие годы, такая кроватка - украшение для любого интерьера!

Кроватка имеет современную практичную овальную форму

Стойки кроватки выполнены из массива бука

Кроватку можно трансформировать в манеж и диванчик по мере взросления ребенка, увеличивая спальное место до 140 см

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Основные характеристики

  • Высота855 мм
  • Длина700/1400 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый, бежевый

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