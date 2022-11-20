Характеристики товара
Описание
Кроватка-трансформер SMART обеспечит вашего малыша удобным спальным местом от рождения и до 6 лет. А современный стильный дизайн кроватки будет актуален еще долгие годы, такая кроватка - украшение для любого интерьера!
Кроватка имеет современную практичную овальную форму
Стойки кроватки выполнены из массива бука
Кроватку можно трансформировать в манеж и диванчик по мере взросления ребенка, увеличивая спальное место до 140 см
Основные характеристики
- Высота855 мм
- Длина700/1400 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбелый