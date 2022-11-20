Характеристики товара
Описание
Труа — это кровать из лакированного МДФ, регулируемая по двум высотам. Поднимите одну из сторон, чтобы ваш малыш мог самостоятельно забраться внутрь. Это произведение предназначено для того, чтобы мечтать... и учиться!
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1340 мм
- Длина720 мм
- Глубина1340 мм
- Вес41.34 кг
- МатериалМДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Ширина упаковки95 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки1420 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки41.34 кг