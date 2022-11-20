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Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 1Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 2Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 3Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 4Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 5Кроватка Труа 60 x 120 см - фото 6

Кроватка Труа 60 x 120 см

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Труа — это кровать из лакированного МДФ, регулируемая по двум высотам. Поднимите одну из сторон, чтобы ваш малыш мог самостоятельно забраться внутрь. Это произведение предназначено для того, чтобы мечтать... и учиться!
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1340 мм
  • Длина720 мм
  • Глубина1340 мм
  • Вес41.34 кг
  • МатериалМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки95 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки1420 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки41.34 кг
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