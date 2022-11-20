Характеристики товара
Описание
Натуральная дубовая столешница. Делается на заказ из цельноламельного дуба. Цена считается по диаметру столешницы. Стандартный диаметр не может превышать 120 см. Если вы хотите столешницу большего диаметра, потребуется склейка. Такой вариант оговаривается отдельно.
Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.
Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева. Столешница в форме идеального круга вырезается на станке из цельноламельного дубового щита. Данный щит изготавливается фабричным способом из широких дубовых ламелей. Благодаря этому имеет вид цельного массива дерева. По сравнению со сращенным дубом имеет чуть меньшую прочность на деформацию. Нет, конечно дуб остается дубом и выдержит очень большие нагрузки. Но танцевать на нем не желательно.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.
Цельноламельный дуб очень солидно и благородно смотрится в натуральном виде, просто покрытый маслом и воском. Наши столешницы делаются из щита категории А. Все края и поверхность отшлифованы и обработаны.
Основные характеристики
- Диаметр1000 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдуб
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1200
- Цветжелтый