Характеристики товара
Описание
Современная и стильная усовершенствованная кроватка-трансформер цвета "слоновая кость" для детей от рождения и до 3-х лет, привлекает минималистичным дизайном, помогает малышу быстрее адаптироваться к окружающему пространству, благодаря удобным бесшумным колесикам с функцией блокировки, обладает маневренностью, выполнена из экологически чистой древесины и покрыта безопасной краской и лаковым покрытием
Растет вместе с малышом и легко трансформируется в 8 предметов мебели:
-круглая колыбель (68*78 см) + пеленальный столик
-овальная кровать (68*125 см)
-приставная кроватка
-манеж
-диван
-столик + 2 стульчика
Основные характеристики
- Длина1250 мм
- Глубина680 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый