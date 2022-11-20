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Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость - фото 1Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость - фото 2Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость - фото 3

Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость

11 оценок
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Кроватка-трансформер Smart Natural
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Кроватка-трансформер Smart Natural

Характеристики товара

Описание

Современная и стильная усовершенствованная кроватка-трансформер цвета "слоновая кость" для детей от рождения и до 3-х лет, привлекает минималистичным дизайном, помогает малышу быстрее адаптироваться к окружающему пространству, благодаря удобным бесшумным колесикам с функцией блокировки, обладает маневренностью, выполнена из экологически чистой древесины и покрыта безопасной краской и лаковым покрытием

Растет вместе с малышом и легко трансформируется в 8 предметов мебели:

-круглая колыбель (68*78 см) + пеленальный столик

-овальная кровать (68*125 см)

-приставная кроватка

-манеж

-диван

-столик + 2 стульчика

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Основные характеристики

  • Длина1250 мм
  • Глубина680 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

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