Характеристики товара
Описание
Современная и стильная кроватка-трансформер белого цвета для детей от рождения и до 3-х лет, привлекает минималистичным дизайном, помогает малышу быстрее адаптироваться к окружающему пространству, благодаря удобным бесшумным колесикам с функцией блокировки, обладает маневренностью, выполнена из экологически чистой древесины и покрыта безопасной для деток краской и лаковым покрытием.
Растет вместе с малышом и легко трансформируется в 8 предметов мебели:
-круглая колыбель (78*78 см) + пеленальный столик
-овальная кровать (78*130 см)
-приставная кроватка
-манеж
-диван
-столик + 2 стульчика
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Глубина780 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбелый