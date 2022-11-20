Круглый раздвижной стол в стиле модерн

7 оценок

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Круглый раздвижной стол в стиле модерн

4.5
28 900 ₽
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Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75
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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

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