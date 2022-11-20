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Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200

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Характеристики товара

Описание

Стол раздвижной Рединг – потрясающий фьюжн для квартиры «со вкусом». Стол выглядит очаровательно и стильно. Его изящная конструкция визуально облегчает внешний вид. Поэтому он кажется совершенно негабаритным, даже если раздвинуть столешницу. Да, дизайнерам удалось соединить несовместимое – утонченность и большую площадь. Стол отлично подойдет для гостиной в городской квартире, оформленной в современном стиле.

Стол круглой формы. Столешница сделана из МДФ натурального дерева. Для защиты поверхности во время эксплуатации, на нее нанесено специальное покрытие. Цвет столешницы у базовой модели – венге. Опора имеет сварную конструкцию, сделана из металла, покрытого черной эпоксидной краской. Она состоит из четырех двойных ножек, рамы, поддерживающей столешницу по всему периметру, и поперечных перекладин, обеспечивающих прочность при нагрузках. Чтобы удлинить стол, нужно раздвинуть края столешницы и извлечь дополнительные панели. Далее их следует уложить на металлические направляющие. В зависимости от выбранной модели, максимальная длина стола составляет 320 см. Размеры: длина – 120-200 см, ширина – 120 см, высота – 75 см. Для самостоятельной сборки в комплектацию включены инструкция и крепеж.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес48.5 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

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