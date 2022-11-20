Фотография Круглый стол с каменной столешницей от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Круглый стол с каменной столешницей

4.6
Оптовая цена
от 39 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Круглый стол с каменной столешницей
Круглый стол с каменной столешницей
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Круглый стол с каменной столешницей

4.6
39590 ₽
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Характеристики товара

Описание

  • Высота подстолья: 750 мм
  • Ширина по верху: 600 мм
  • Ширина по низу: 800 мм
  • Труба 20х40
  • Покраска порошковая
  • Регулируемые опоры
  • Столешница: натуральный камень
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал столешницыНатуральный камень

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