Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина460 мм
- Вес11 кг
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияЕвропа
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