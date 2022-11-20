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Круглый журнальный столик из стали и мрамора - фото 1Круглый журнальный столик из стали и мрамора - фото 2

Круглый журнальный столик из стали и мрамора

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина460 мм
  • Вес11 кг
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияЕвропа

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