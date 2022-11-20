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Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32 - фото 1Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32 - фото 2Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32 - фото 3Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32 - фото 4

Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32

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Характеристики товара

Описание

Высота 10,3 см

Ширина 8,5 см

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