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Стул В-630 Лайт
Тефлоновая ткань DUCK, голубая роспись
Кресло Pal Vondom
Стул Ральф велюр пыльно-голубой
Стул Chilli Bluvel Navy Blue велюр/ черный каркас
Мини-бар абсорбционный 30 литров
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис