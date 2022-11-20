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Кружка Ресторан - фото 1

Кружка Ресторан

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Кувшин без крышки Флюид
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Кувшин без крышки Флюид

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 7 см

Высота: 9 см

Длина: 10 см

Объем: 250 мл

Материал: стекло

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияФранция

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