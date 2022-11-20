Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим прозрачный с липучкой
Подстолье чугунное Понтэ
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Тарелка глубокая Идиллия-Восток D24
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло