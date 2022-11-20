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Крышка для гастроемкости 1/6 - фото 1

Крышка для гастроемкости 1/6

7 оценок
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Гастроемкость, полипропиллен, 1/6
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Гастроемкость, полипропиллен, 1/6

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл
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