Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим прозрачный с липучкой
Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24
Тарелка 200 мм Royal Sutton 6, 36
Стол массажный Практик на гидравлике
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Стол массажный Профи 3 на гидравлике
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло