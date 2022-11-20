Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим прозрачный
Подстолье чугунное Понтэ
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Тележка для горничной Magic Hotel Compact
Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло