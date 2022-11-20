Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим прозрачный
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Стул Т-Коффи
Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм
Тележка для горничной Magic Hotel 890B
Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety
Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety
Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло