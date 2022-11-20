Зеркало в золотой раме
Стол Лофт А2
Стул OPERA бежевый, рисунок золотистый
Стол Бруно 800, раздвижной, прямоугольный, вишня
Стул полубарный Марсель велюр зеленый
Потолочный светильник Cigno Collo, золотой, 18 светильников
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис