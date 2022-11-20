Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветчерный
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Пуф Кавачи, фисташковый/ черный муар
Пуф Локки
Пуф Аллен длинный, ванильный
Пуф Грейс с ящиком велюр пыльно-розовый
Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый
Пуф Спейси велюр серый
Пуф для гостиной Арес, розовый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Диван Флори-Б velvet венге black