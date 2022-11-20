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Кухонный диван Гармония - фото 1

Кухонный диван Гармония

14 оценок
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Диван Vintage
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Диван Vintage

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Глубина600 мм

Варианты размеров

Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Большой диван 1340 600 960 21090
Малый диван 980 600 960 15490

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