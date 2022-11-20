Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Глубина600 мм
|Наименование
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стоимость, руб
|Большой диван
|1340
|600
|960
|21090
|Малый диван
|980
|600
|960
|15490
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