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Кухонный диван Мальвина - фото 1

Кухонный диван Мальвина

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Глубина530 мм

Варианты размеров

Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Большой диван 1140 530 860 13390
Малый диван 800 530 860 10750

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