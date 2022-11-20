Характеристики товара
Описание
Длина: 2050 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 750 мм
Эксклюзивная деревянная массажная кушетка, отличается высоким качеством исполнения, изысканным и элегантным дизайном, элегантность подчеркивает высококачественная полировка дерева.
Характеристики:
• Мягкое удобное ложе, толщиной 80 мм.
• Материал: бук.
• Отделка под красное дерево.
• Покрытие стола кожей Skai, Skaden
• Встроенная полка для хранения принадлежностей.
• Размер поверхности 200 х 70 см.
• Высота кушетки 80 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.
Размеры люверса: 18*11 см (Д;Ш)