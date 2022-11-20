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Кушетка деревянная массажная SPA WC01 - фото 1

Кушетка деревянная массажная SPA WC01

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Массажный стол US MEDICA MALIBU

Характеристики товара

Описание

Длина: 2050 мм

Ширина: 900 мм

Высота: 750 мм

Эксклюзивная деревянная массажная кушетка, отличается высоким качеством исполнения, изысканным и элегантным дизайном, элегантность подчеркивает высококачественная полировка дерева.

Характеристики:

• Мягкое удобное ложе, толщиной 80 мм.

• Материал: бук.

• Отделка под красное дерево.

• Покрытие стола кожей Skai, Skaden

• Встроенная полка для хранения принадлежностей.

• Размер поверхности 200 х 70 см.

• Высота кушетки 80 см.

• Максимальная нагрузка стола 300 кг.

Размеры люверса: 18*11 см (Д;Ш)

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