Характеристики товара
Описание
Длина: 1920 мм
Ширина: 760 мм
Высота: 650/900 мм
Полуавтоматизированная кушетка предназначена для проведения косметологических процедур и "легкого" массажа.
Имеет устойчивое основание.
Рабочая высота кушетки плавно регулируется вверх-вниз в соответствии с вашим ростом путем нажатия на клавиши пульта управления.
Пульт управления снабжен блокирующим устройством для предотвращения случайного нажатия на клавиши.
Горизонтальный матрац имеет разбивку на сегменты (70 см и 120 см).
В головной части присутствует прорезь для лица.
Изменение угла наклона спинки производится вручную с помощью газ-патрона. Максимальный угол подъема спинки 70°.