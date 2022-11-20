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Кушетка для спа кабинета SPA100 - фото 1Кушетка для спа кабинета SPA100 - фото 2

Кушетка для спа кабинета SPA100

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Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant

Характеристики товара

Описание

Длина: 1920 мм

Ширина: 760 мм

Высота: 650/900 мм

Полуавтоматизированная кушетка предназначена для проведения косметологических процедур и "легкого" массажа.

Имеет устойчивое основание.

Рабочая высота кушетки плавно регулируется вверх-вниз в соответствии с вашим ростом путем нажатия на клавиши пульта управления.

Пульт управления снабжен блокирующим устройством для предотвращения случайного нажатия на клавиши.

Горизонтальный матрац имеет разбивку на сегменты (70 см и 120 см).

В головной части присутствует прорезь для лица.

Изменение угла наклона спинки производится вручную с помощью газ-патрона. Максимальный угол подъема спинки 70°.

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