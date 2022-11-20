Характеристики товара
Описание
Длина: 1890 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 650/900 мм
Кушетка для СПА процедур SPA 120 подарит мастеру ни с чем не сравнимый комфорт в работе и позволит максимально расслабиться клиенту во время массажа и прочих процедур.
Изделие меняет положение в пространстве при помощи электропривода с тремя моторами, регулировка высоты подъёма, угла подножной части и спинки.
Предусмотрено отверстие для лица.
Деревянный каркас на устойчивом основании.
Основание выполнено из алюминия и покрыто ударопрочной термопластической смолой (АБС) цвета натурального дерева.
Эта современная кушетка поражает стильным дизайном и продуманной до мелочей конструкцией, идеально подстраивающейся под формы тела.