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Кушетка для спа кабинета SPA120 трехмоторная - фото 1

Кушетка для спа кабинета SPA120 трехмоторная

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1890 мм

Ширина: 700 мм

Высота: 650/900 мм

Кушетка для СПА процедур SPA 120 подарит мастеру ни с чем не сравнимый комфорт в работе и позволит максимально расслабиться клиенту во время массажа и прочих процедур.

Изделие меняет положение в пространстве при помощи электропривода с тремя моторами, регулировка высоты подъёма, угла подножной части и спинки.

Предусмотрено отверстие для лица.

Деревянный каркас на устойчивом основании.

Основание выполнено из алюминия и покрыто ударопрочной термопластической смолой (АБС) цвета натурального дерева.

Эта современная кушетка поражает стильным дизайном и продуманной до мелочей конструкцией, идеально подстраивающейся под формы тела.

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