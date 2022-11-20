Характеристики товара
Описание
Длина: 2170 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 690/1040 мм
Кушетка для СПА процедур SPA 300 - отличается высочайшим качеством исполнения и прекрасно подходит для оснащения современных салонов красоты и СПА-центров,
Модель выполнена в оригинальном дизайне и обладает множеством функций, благодаря которым ее можно отнести к креслам-кушеткам высшего класса.
Продуманная до мелочей конструкция этой кушетки для массажа гарантирует ни с чем несравнимые удобство и комфорт для мастера и клиента во время процедур.