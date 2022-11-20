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Кушетка для спа кабинета SPA300 трехмоторная - фото 1

Кушетка для спа кабинета SPA300 трехмоторная

11 оценок
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Стационарный массажный стол US MEDICA Alfa

Характеристики товара

Описание

Длина: 2170 мм

Ширина: 800 мм

Высота: 690/1040 мм

Кушетка для СПА процедур SPA 300 - отличается высочайшим качеством исполнения и прекрасно подходит для оснащения современных салонов красоты и СПА-центров,

Модель выполнена в оригинальном дизайне и обладает множеством функций, благодаря которым ее можно отнести к креслам-кушеткам высшего класса.

Продуманная до мелочей конструкция этой кушетки для массажа гарантирует ни с чем несравнимые удобство и комфорт для мастера и клиента во время процедур.

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