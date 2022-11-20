Характеристики товара
Описание
Длина: 2130 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 750 мм
Основные характеристики модели:
каркас кушетки выполнен из дерева, не скользит;
2 секции с мягкими элементами, наполненными многослойным поролоном и обитыми качественным и практичным кожзаменителем;
мягкие элементы легко моются и дезинфицируются;
регулируемая спинка;
предусмотрено отверстие для лица;
держатель для полотенец;
низ каркаса оснащен вместительной полкой для аксессуаров и инструментов;
дополнительно комплектуется ящиком и ступенькой