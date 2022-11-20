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Кушетка для спа кабинета SPA80 - фото 1

Кушетка для спа кабинета SPA80

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Кушетка деревянная массажная SPA WC01

Характеристики товара

Описание

Длина: 2130 мм

Ширина: 750 мм

Высота: 750 мм

Основные характеристики модели:

каркас кушетки выполнен из дерева, не скользит;

2 секции с мягкими элементами, наполненными многослойным поролоном и обитыми качественным и практичным кожзаменителем;

мягкие элементы легко моются и дезинфицируются;

регулируемая спинка;

предусмотрено отверстие для лица;

держатель для полотенец;

низ каркаса оснащен вместительной полкой для аксессуаров и инструментов;

дополнительно комплектуется ящиком и ступенькой

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