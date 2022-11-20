Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина710 мм
- Длина2000 мм
- Вес40 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для стульев
Ручник официанта, шоколадный
Диван Бриджит, бежевый
Парикмахерское кресло МД-829
Подстолье металлическое Квадро мини
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная