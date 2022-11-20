Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина700 мм
- Длина2000 мм
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для круглых столов
Ручник впитывающий
Диван Bari трехместный
Подстолье металлическое Паук
Подстолье барное металлическое Паук
Подстолье металлическое Паук №2
Подстолье металлическое Квадро Дуо мини
Подстолье металлическое Классика NEW
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная