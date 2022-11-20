Характеристики товара
Описание
Длина: 2100 мм
Ширина: 770 мм
Высота: 580/820 мм
Кушетка рекомендована для проведения массажных и прочих реабилитационных мероприятий в условиях специализированных кабинетов.
Устойчивая, массивная конструкция.
Регулировка угла наклона спинки - механическая. Изделие имеет удобную полку в нижней части, прочно прикрепленную к каркасу. Обивка - искусственная кожа.
Основа изделия выполнена из натурального дерева.
Регулировка угла отклонения изголовья от 0° до 55°.
Допустимая нагрузка - максимум 180 кг.