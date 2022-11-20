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Кушетка массажная Космо

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Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A

Характеристики товара

Описание

Длина: 2100 мм

Ширина: 770 мм

Высота: 580/820 мм

Кушетка рекомендована для проведения массажных и прочих реабилитационных мероприятий в условиях специализированных кабинетов.
Устойчивая, массивная конструкция.
Регулировка угла наклона спинки - механическая. Изделие имеет удобную полку в нижней части, прочно прикрепленную к каркасу. Обивка - искусственная кожа.
Основа изделия выполнена из натурального дерева.
Регулировка угла отклонения изголовья от 0° до 55°.

Допустимая нагрузка - максимум 180 кг.

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