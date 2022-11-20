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Кушетка массажная Космо LUX

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Кушетка массажная Космо

Характеристики товара

Описание

Длина: 2010 мм

Ширина: 770 мм

Высота: 580/820 мм

Кушетка массажная Космо LUX является идеальным решением для любого салона красоты и СПА. Функциональная и удобная, кушетка изготовлена из массива дерева твердой породы, а также оснащена полезной полкой для полотенец и аксессуаров, обита искусственной кожей. Массажная кушетка имеет систему наклона верхней части и отверстие для лица с заглушкой.

Это стильный и элегантный предмет мебели, который будет работать в любом пространстве.

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