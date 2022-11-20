Характеристики товара
Описание
Длина: 2010 мм
Ширина: 770 мм
Высота: 580/820 мм
Кушетка массажная Космо LUX является идеальным решением для любого салона красоты и СПА. Функциональная и удобная, кушетка изготовлена из массива дерева твердой породы, а также оснащена полезной полкой для полотенец и аксессуаров, обита искусственной кожей. Массажная кушетка имеет систему наклона верхней части и отверстие для лица с заглушкой.
Это стильный и элегантный предмет мебели, который будет работать в любом пространстве.