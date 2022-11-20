Товар в корзине. Перейти
Кушетка массажная КСМ608 А - фото 1

Кушетка массажная КСМ608 А

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Следующий Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина1900 мм
  • Вес30 кг

Похожие товары

Стационарный массажный стол деревянный FIX-1AНастоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
15

Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A

Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
6

Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2

Стационарный массажный стол деревянный FIX-2AНастоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена
6

Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A

Кушетка массажная КосмоНастоящее фото товара Кушетка массажная Космо, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
9

Кушетка массажная Космо

Кушетка массажная Космо LUXНастоящее фото товара Кушетка массажная Космо LUX, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
10

Кушетка массажная Космо LUX

Массажный стол US MEDICA BORA-BORAНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
9

Массажный стол US MEDICA BORA-BORA

Массажный стол US MEDICA MALIBUНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA MALIBU, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
13

Массажный стол US MEDICA MALIBU

Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная SPA WC01, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена
8

Кушетка деревянная массажная SPA WC01

Настоящее фото товара Кушетка для спа кабинета SPA80, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена
15

Кушетка для спа кабинета SPA80

Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена
10

Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тележка для стопируемых стульев, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
27Хит

Тележка для стопируемых стульев

Настоящее фото товара Стойка администратора Antique, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
14

Стойка администратора Antique

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
9

Ручник впитывающий, черный

Диван Boston, каретная стяжкаНастоящее фото товара Диван Boston, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от110 590
Оптовая цена
8

Диван Boston, каретная стяжка

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
6

Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22.31

Подстолье ВостриковаНастоящее фото товара Подстолье Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
6

Подстолье Вострикова

Подстолье Double-ZНастоящее фото товара Подстолье Double-Z, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
5

Подстолье Double-Z

Подстолье Фетард, золотоНастоящее фото товара Подстолье Фетард, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
Оптовая цена
13

Подстолье Фетард, золото

Настоящее фото товара Подстолье Кашел, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
6

Подстолье Кашел

Настоящее фото товара Подстолье Фермой, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
8

Подстолье Фермой

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная