Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина800 мм
- Длина2050 мм
- Вес25 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Ручник впитывающий, красный
Батут каркасный Outdoor с сеткой 270D
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая
Кресло мужское барбер Стэнфорд
Подстолье Лофт 13
Подстолье Лофт 2
Подстолье Лофт 1
Подстолье Квартирник
Подстолье Грантем
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная