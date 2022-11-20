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Кушетка массажная Оливия - фото 1Кушетка массажная Оливия - фото 2

Кушетка массажная Оливия

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2000 мм

Ширина: 700 мм

Высота: 850 мм

Кушетка рекомендована для проведения массажных и прочих реабилитационных мероприятий в условиях специализированных кабинетов. Устойчивая, массивная конструкция. Регулировка угла наклона спинки - механическая. Изделие имеет удобную полку в нижней части, прочно прикрепленную к каркасу.

Обивка - искусственная кожа.

Каркас изделия выполнена из высококачественной березовой фанеры и изготавливается в двух цветах - Бук и Венге.

Регулировка угла отклонения изголовья от 0° до 55°.

Допустимая нагрузка - максимум 180 кг.

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