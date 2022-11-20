Характеристики товара
Описание
Длина: 1740/2050 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 570/820 мм
Многофункциональная кушетка для различных видов массажа и косметологических процедур.
Благодаря стильному дизайну и кушетка Релакс 2 на деревянном основании прекрасно впишется в интерьер косметологического кабинета или SPA салона, наполнив его ощущением уюта.
Кушетка оснащена двумя электромоторами, позволяющими регулировать высоту кушетки и положение спинной части.
Регулировка ножной части осуществляется с помощью газлифта.
Так же кушетка оснащена съемным подголовником.