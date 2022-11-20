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Кушетка массажная Релакс II двухмоторная - фото 1

Кушетка массажная Релакс II двухмоторная

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1740/2050 мм

Ширина: 740 мм

Высота: 570/820 мм

Многофункциональная кушетка для различных видов массажа и косметологических процедур.

Благодаря стильному дизайну и кушетка Релакс 2 на деревянном основании прекрасно впишется в интерьер косметологического кабинета или SPA салона, наполнив его ощущением уюта.

Кушетка оснащена двумя электромоторами, позволяющими регулировать высоту кушетки и положение спинной части.

Регулировка ножной части осуществляется с помощью газлифта.

Так же кушетка оснащена съемным подголовником.

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