Характеристики товара
Описание
Длина: 1900 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 560 мм
Вес: 4,5 кг
Преимущества смотровой медицинской кушетки М111-038:
- Бесступенчатая система регулировки позволяет устанавливать любой угол наклона подголовника от 0º до 40º.
- Износостойкий механизм позволяет выдерживать, при интенсивной эксплуатации, большие нагрузки.
- Для создания данной модели использовали утолщенный тридцати миллиметровый поролон вместо стандартного двадцати миллиметрового (можно заказать поролон толщиной 60 мм).
- Качественные материалы и соединительные элементы обеспечивают долгосрочность в эксплуатации при быстрой и не сложной сборке.
Дополнительная комплектация:
- Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).
- Установка возможна в ножной или головной секции (максимальная нагрузка: 1 кг.).
- Цвет панели - белый (либо салатовый).
- Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции.
- Габариты 450/500/140 мм.
- Вес 4,5 кг.