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Кушетка медицинская смотровая М111-038 - фото 1

Кушетка медицинская смотровая М111-038

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Кушетка смотровая медицинская М111-037
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Кушетка смотровая медицинская М111-037

Характеристики товара

Описание

Длина: 1900 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 560 мм

Вес: 4,5 кг

Преимущества смотровой медицинской кушетки М111-038:

  • Бесступенчатая система регулировки позволяет устанавливать любой угол наклона подголовника от 0º до 40º.
  • Износостойкий механизм позволяет выдерживать, при интенсивной эксплуатации, большие нагрузки.
  • Для создания данной модели использовали утолщенный тридцати миллиметровый поролон вместо стандартного двадцати миллиметрового (можно заказать поролон толщиной 60 мм).
  • Качественные материалы и соединительные элементы обеспечивают долгосрочность в эксплуатации при быстрой и не сложной сборке.

Дополнительная комплектация:

  • Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).
  • Установка возможна в ножной или головной секции (максимальная нагрузка: 1 кг.).
  • Цвет панели - белый (либо салатовый).
  • Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции.
  • Габариты 450/500/140 мм.
  • Вес 4,5 кг.
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