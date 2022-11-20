Характеристики товара
Описание
Длина: 1930 мм
Ширина: 670 мм
Высота: 560 мм
Вес: 27,8 кг
Основа медицинской кушетки MD KC сделана из труб квадратного сечения (сталь).
Обивка выполнена из полумягкой, искусственной кожи (устойчива к воздействию дезинфицирующих средств).
Двухсекционный лежак состоит из подголовника и ложа (ДСП 16 мм и поролона 20 мм, плотность 20P).
Надежный механизм «Rostomat» позволяет регулировать угол наклона подголовника в диапазоне 0 ~ 45°.
Максимальная нагрузка на лежак: 180 кг.
Цвет: белый (RAL 9016).