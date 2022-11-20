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Кушетка медицинская смотровая MD KС - фото 1

Кушетка медицинская смотровая MD KС

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1930 мм

Ширина: 670 мм

Высота: 560 мм

Вес: 27,8 кг

Основа медицинской кушетки MD KC сделана из труб квадратного сечения (сталь).

Обивка выполнена из полумягкой, искусственной кожи (устойчива к воздействию дезинфицирующих средств).

Двухсекционный лежак состоит из подголовника и ложа (ДСП 16 мм и поролона 20 мм, плотность 20P).

Надежный механизм «Rostomat» позволяет регулировать угол наклона подголовника в диапазоне 0 ~ 45°.

Максимальная нагрузка на лежак: 180 кг.

Цвет: белый (RAL 9016).

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