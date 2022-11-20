Характеристики товара
Описание
Длина: 1900 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 560 мм
Вес: 4,5 кг
Бесступенчатая регулировка угла наклона (от 0º до 40º).
Удлиненный подголовник: (500 мм).
Увеличена толщина поролона с 20 мм до 30/60 мм (в зависимости от комплектации).
Кушетка оборудована дополнительным подголовником для ног (800 мм) для большего притока крови к головному мозгу.
Лежак крепиться к основе с помощью поневежских гаек, что придает значительную прочность конструкции и облегчает сборку.
Держатель, диаметром до 200 мм и шириной до 500 мм, для одноразовых рулонных простыней и полотенец (с максимальной нагрузкой до 1 кг) (доступен только в дополнительной комплектации).