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Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036 - фото 1

Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1900 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 560 мм

Вес: 4,5 кг

Бесступенчатая регулировка угла наклона (от 0º до 40º).

Удлиненный подголовник: (500 мм).

Увеличена толщина поролона с 20 мм до 30/60 мм (в зависимости от комплектации).

Кушетка оборудована дополнительным подголовником для ног (800 мм) для большего притока крови к головному мозгу.

Лежак крепиться к основе с помощью поневежских гаек, что придает значительную прочность конструкции и облегчает сборку.

Держатель, диаметром до 200 мм и шириной до 500 мм, для одноразовых рулонных простыней и полотенец (с максимальной нагрузкой до 1 кг) (доступен только в дополнительной комплектации).

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