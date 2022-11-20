Характеристики товара
Описание
Длина: 1980 мм
Ширина: 610 мм
Высота: 490 мм
Вес: 27,8 кг
Кушетка с регулируемым подголовником (2 положения)
Жесткость выше чем у цельносварных аналогов.
Длина: 1980 мм
Ширина: 610 мм
Высота: 490 мм
Вес: 27,8 кг
Кушетка с регулируемым подголовником (2 положения)
Жесткость выше чем у цельносварных аналогов.
Кушетка медицинская смотровая М111-03
Кушетка КП
Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
Кушетка медицинская смотровая MD KС
Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
Кушетка смотровая медицинская М111-037
Кушетка медицинская смотровая М111-038
Чайная станция A-K12W
Кушетка массажная Оливия
Кушетка массажная Релакс II двухмоторная
Кровать односпальная Сакура
Табурет Тринкет, квадратный, титан-бежевый
Ножка барная деревянная 140
Ковер AGATA LUXURY GOLD 300 x 400
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам
Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza
Шкаф медицинский для специальной одежды
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Тумба лабораторная
Тумба лабораторная 3 отдела