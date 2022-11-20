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Кушетка смотровая медицинская М111-033 - фото 1

Кушетка смотровая медицинская М111-033

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1980 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 490 мм

Вес: 27,8 кг

Кушетка с регулируемым подголовником (2 положения)

Жесткость выше чем у цельносварных аналогов.

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