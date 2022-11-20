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Кушетка смотровая медицинская М111-037 - фото 1

Кушетка смотровая медицинская М111-037

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1900 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 560 мм

Вес: 4,5 кг

Преимущества смотровой медицинской кушетки М111-038:

  • Подголовник оборудован бесступенчатой системой регулировки, что помогает варьировать угол наклона от 0º до 40º.
  • Прочный каркас позволяет выдерживать большие нагрузки, даже при интенсивном использовании.
  • Для создания данной модели использовали утолщенный тридцати миллиметровый поролон вместо стандартного двадцати миллиметрового.
  • Сделана из качественных материалов что гарантирует долгосрочность в эксплуатации.
  • Кушетка оборудована дополнительным подголовником для ног (800 мм) для большего притока крови к головному мозгу.

Дополнительные функции:

  • Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (шириной до 50 см, диаметром до 20 см).
  • Установка возможна в ножной или головной секции (максимальная нагрузка: 1 кг.).
  • Цвет панели - белый или салатовый.
  • Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции.
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