Характеристики товара
Описание
Длина: 1900 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 560 мм
Вес: 4,5 кг
Преимущества смотровой медицинской кушетки М111-038:
- Подголовник оборудован бесступенчатой системой регулировки, что помогает варьировать угол наклона от 0º до 40º.
- Прочный каркас позволяет выдерживать большие нагрузки, даже при интенсивном использовании.
- Для создания данной модели использовали утолщенный тридцати миллиметровый поролон вместо стандартного двадцати миллиметрового.
- Сделана из качественных материалов что гарантирует долгосрочность в эксплуатации.
- Кушетка оборудована дополнительным подголовником для ног (800 мм) для большего притока крови к головному мозгу.
Дополнительные функции:
- Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (шириной до 50 см, диаметром до 20 см).
- Установка возможна в ножной или головной секции (максимальная нагрузка: 1 кг.).
- Цвет панели - белый или салатовый.
- Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции.