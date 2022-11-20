Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.178 кг
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Форли кирпичный
Стол Грегори, коричневый
Комплект для отдыха «Rondo Eco Skin»
Стол обеденный Джан
Стул с подлокотниками Barrie, кожа ретро красный
Стул Уберто
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис