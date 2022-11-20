Характеристики товара
Описание
Объем: 600 мл
Объем: 600 мл
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Соусник Кунстверк
Соусник Проотель
Соусник Кашуб-хел
Соусник Кунстверк L12.5
Кувшин Бистро
Стул Королевский
Стул Визит 1
Стул Барон
Стул Граф 1
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Конфигурация складных столов №3
Конфигурация складных столов №4
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс