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Лаки Диван тканевый прямой серо-синий - фото 1Лаки Диван тканевый прямой серо-синий - фото 2Лаки Диван тканевый прямой серо-синий - фото 3

Лаки Диван тканевый прямой серо-синий

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Характеристики товара

Описание

Стильный современный диван Лаки с оригинальным кантом на подушках. Модель очень компактная. Идеальный вариант для небольшой комнаты в городской квартире. Большие мягкие подушки спинки с наполнителем из пуха обеспечивают комфорт и расслабление при отдыхе на диване. Механизм трансформации «Еврокнижка» - надежный и легкий в эксплуатации. Диван можно ставить вплотную к стене и не нужно отодвигать при раскладывании. В основании экологичные и гипоаллергенные материалы. Высокоэластичный ППУ гарантирует качественный и здоровый сон. Под сиденьем встроен вместительный короб. Можно сложить в него постельное белье и подушки. Обивка - красивый мягкий премиальный велюр. Практичная ткань, за которой легко ухаживать.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина2000 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Цветсиний, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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