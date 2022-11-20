Характеристики товара
Описание
Стильный современный диван Лаки с оригинальным кантом на подушках. Модель очень компактная. Идеальный вариант для небольшой комнаты в городской квартире. Большие мягкие подушки спинки с наполнителем из пуха обеспечивают комфорт и расслабление при отдыхе на диване. Механизм трансформации «Еврокнижка» - надежный и легкий в эксплуатации. Диван можно ставить вплотную к стене и не нужно отодвигать при раскладывании. В основании экологичные и гипоаллергенные материалы. Высокоэластичный ППУ гарантирует качественный и здоровый сон. Под сиденьем встроен вместительный короб. Можно сложить в него постельное белье и подушки. Обивка - красивый мягкий премиальный велюр. Практичная ткань, за которой легко ухаживать.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина900 мм
- Длина2000 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
- Цветсиний, серый
- Страна изготовленияРоссия