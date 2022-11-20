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Лаки Диван тканевый прямой, синий

Артикул: CH-031-355
15 оценокХит продаж
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Лаки Диван тканевый прямой серый

Характеристики товара

Описание

Стильный современный диван Лаки с оригинальный кантом на подушках - удачное дополнение вашего интерьера! Модель очень компактная. Это идеальный вариант для небольшой комнаты в городской квартире. Большие мягкие подушки спинки с наполнителем из пуха обеспечивают комфорт и расслабление при отдыхе на диване.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка". Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации. В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет уровень жесткости выше среднего.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем предусмотрено место для хранения — ящик из ЛДСП c системой вентиляции Air flow. Благодаря продуманной конструкции, в таком ящике не скапливается пыль и влага, и не заводятся бактерии.
ОБИВКА
В качестве обивки для коллекции ЛАКИ наши дизайнеры подобрали однотонный велюр с мягкой поверхностью. Это красивая и практичная ткань, которая добвляет в интерьер уюта.

  • Габариты (см): 200х90х90
  • Спальное место (см): 190х135
  • Высота посадочного места (см): 41
  • Механизм: Еврокнижка
  • Материал обивки: Велюр
  • Короб для белья: Есть
  • Наполнитель: ППУ / Синтепон
  • Каркас: ДСП / ЛДСП


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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота900 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1350 мм
  • Высота посадочного места 410 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Цветсиний, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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