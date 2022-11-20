Характеристики товара
Описание
Стильный современный диван Лаки с оригинальный кантом на подушках - удачное дополнение вашего интерьера! Модель очень компактная. Это идеальный вариант для небольшой комнаты в городской квартире. Большие мягкие подушки спинки с наполнителем из пуха обеспечивают комфорт и расслабление при отдыхе на диване.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка". Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации. В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет уровень жесткости выше среднего.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем предусмотрено место для хранения — ящик из ЛДСП c системой вентиляции Air flow. Благодаря продуманной конструкции, в таком ящике не скапливается пыль и влага, и не заводятся бактерии.
ОБИВКА
В качестве обивки для коллекции ЛАКИ наши дизайнеры подобрали однотонный велюр с мягкой поверхностью. Это красивая и практичная ткань, которая добвляет в интерьер уюта.
- Габариты (см): 200х90х90
- Спальное место (см): 190х135
- Высота посадочного места (см): 41
- Механизм: Еврокнижка
- Материал обивки: Велюр
- Короб для белья: Есть
- Наполнитель: ППУ / Синтепон
- Каркас: ДСП / ЛДСП
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота900 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места1350 мм
- Высота посадочного места 410 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
- Цветсиний, серый
- Страна изготовленияРоссия